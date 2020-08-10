ОПУ: при ежедневной фиксации более 2 тыс. случаев COVID-19 число смертей возрастет до 40-50 в сутки

КИЕВ. 10 августа. УНН. Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно", - говорится в сообщении.

Также во время совещания отметили, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие - в "зеленой", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Украине почти 82 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1008.



