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Сегодня планируют подписать соглашение на бесплатный подъем танкера Delfi

Сегодня планируют подписать соглашение на бесплатный подъем танкера Delfi

КИЕВ. 10 августа. УНН. Сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера Delfi, который прошлой осенью потерпел крушение на одесском побережье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

Сообщается, что Президент Украины Владимир Зеленский поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Глава государства требует решить вопрос ликвидации последствий аварии судна.

"Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что уже найден кран для осуществления соответствующих работ, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера. Чиновник пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются", - говорится в сообщении.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.

Первые попытки поднять танкер не удались. Недавно ликвидацией последствий аварии судна начала заниматься государство с технической реализацией от АМПУ.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, договор
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