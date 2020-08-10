Шмыгаль заявил о необходимости маркировать "ковид"-тесты врачей, учителей и полицейских

КИЕВ. 10 августа. УНН. Сегодня, по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, глава правительства Денис Шмыгаль заявил о необходимости маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Об этом сообщает пресс-служба КМУ, передает УНН.

"Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее", - отметил он.

Еще одной задачей правительства определено совершенствование так называемой системы "выявление-тестирование изоляция-контакты".

Также, по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, Шмыгаль поручил разработать механизм командировки эпидемиологов Госпродпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидемических расследований.

Отметим, что еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование, в частности, для врачей, полицейских, военных и пограничников.

Однако, на практике, соответствующий приказ Министерства здравоохранения не выполняется. Например, в Ивано-Франковской области ИФА-тестированием на COVID-19 охватили всего 16% медиков, в Киевской области - 10%, в Луганской - 4%.

Напомним, по словам депутата Ирины Верещук, низкий уровень ИФА-тестирования в Украине - это прямая ответственность санитарного врача Виктора Ляшко.

Например, в Ивано-Франковской области ИФА-тестированием на COVID-19 охватили всего 16% медиков, в Киевской области - 10%, в Луганской - 4%.

А что касается учителей, то централизованно тестировать их на "ковид" перед началом учебного года в МОН отказались, переложив всю ответственность за этот процесс на местные органы власти и детекторов учебных заведений.

Напомним, по словам депутата Ирины Верещук, низкий уровень ИФА-тестирования в Украине - это прямая ответственность санитарного врача Виктора Ляшко. Последний, к слову, несмотря на очередной пик заболеваемости COVID-19, сейчас находится в отпуске.