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В Минздраве обновили список стран "зеленой" и "красной" зоны

В Минздраве обновили список стран "зеленой" и "красной" зоны

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Минздраве обновили список стран "зеленого" и "красного" списков государств по состоянию на 7 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Так, Австрия, Грузия, Литва, Словакия, Канада снова "зеленые" для Украины.

Информация по странам, куда могут улететь на отдых украинцы: Албания, Болгария, Черногория в красной зоне.

В зеленой зоне остается Египет, Турция и Хорватия.

Показатель Украины за последние 14 дней составил 38,10 количества больных на 100 тыс. населения, это 15,4% прироста заболевших.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 729 692. В свою очередь, выздоровели 12 038 878 человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
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