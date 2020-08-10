В Минздраве обновили список стран "зеленой" и "красной" зоны

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Минздраве обновили список стран "зеленого" и "красного" списков государств по состоянию на 7 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Так, Австрия, Грузия, Литва, Словакия, Канада снова "зеленые" для Украины.

Информация по странам, куда могут улететь на отдых украинцы: Албания, Болгария, Черногория в красной зоне.

В зеленой зоне остается Египет, Турция и Хорватия.

Показатель Украины за последние 14 дней составил 38,10 количества больных на 100 тыс. населения, это 15,4% прироста заболевших.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 729 692. В свою очередь, выздоровели 12 038 878 человек.



