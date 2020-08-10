За июль в суд направлено 36 админпротоколов о нарушениях должностных лиц - НАПК

КИЕВ. 10 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции в июле обнаружило 36 нарушений требований и ограничений законодательства, касающихся конфликта интересов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"В июле Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обнаружило 36 нарушений требований и ограничений законодательства, касающихся конфликта интересов (статьи 1727, 1724, 1725 Кодекса Украины об административных правонарушениях)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди чиновников, совершивших правонарушения: член Центральной избирательной комиссии (ЦИК), мэр, судья хозяйственного суда, прокуроры, налоговики.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции составило рейтинг топ-нарушений за июнь относительно нарушения требований закона о конфликте интересов.