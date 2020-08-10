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Водителям за неделю насчитали 3,4 млн грн штрафов за перегруз транспорта - Мининфраструктуры

Водителям за неделю насчитали 3,4 млн грн штрафов за перегруз транспорта - Мининфраструктуры

КИЕВ. 10 августа. УНН. За прошедшую неделю, с 3 по 9 августа, инспекторами было проверено почти 28 тыс. автомобилей и начислено 3,4 млн грн платы за перегруз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"По итогам 3-9 августа инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 28 тысяч транспортных средств, составлено 400 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено 3,4 млн гривен платы за перегруз. В разрезе регионов наибольше платы за проезд начислено в Одесской, Донецкой и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Напомним, под Киевом патрульные остановили водителя грузовика и сообщили, что сейчас действуют ограничения въезда крупногабаритного транспорта в город, после чего водитель начал вести себя агрессивно и переехал транспортным средством ногу одному из патрульных.

Источник: УНН
Теги: транспорт, штраф, Мининфраструктуры
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