Госорганы не имеют информации об объемах ввезенной в страну гуманитарки - Счетная палата

КИЕВ. 10 августа. УНН. Государственные органы не обладают достоверными данными по объемам гуманитарной помощи, так что в стране не достигнуто введения льгот по налогообложению гуманитарки. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

"Государственные органы не обладают достоверными данными по объемам гуманитарной помощи, ее распределению и целевому использованию", - подчеркнул Пацкан.

Также он отметил, что по данным Госстата, в 2019 году четверть украинцев (почти 9 млн) получали доход, который меньше фактического прожиточного минимума, еще 400 тысяч - меньше уровня выживания. Больше всего нуждались в материальной помощи многодетные семьи, лица с инвалидностью, безработные, внутренне перемещенные лица.

"Гуманитарная помощь должна способствовать улучшению жизни этих людей. Однако из-за отсутствия действенной государственной системы контроля в основном гуманитарка помогает получить доходы нечистым на руку бизнесменам", - добавил Пацкан.

По его словам, Счетная палата проанализировала эффективность выполнения государственными органами полномочий в части контроля за соблюдением требований налогового и таможенного законодательства при оказании гуманитарной помощи. Анализ охватывает 2017-2018 годы и 9 месяцев 2019 года.

"В течение почти 3-х последних лет в Украине ввезено около 65 тысяч тонн гуманитарной помощи. При этом, почти половина (48%) составляла бывшую в употреблении одежду. Кроме того, в Украине ввозились в качестве гуманитарной помощи промышленные товары и мебель, транспортные средства и запчасти к ним, пищевые продукты. Более 20% подержанной одежды ввозили в Украину пять получателей помощи. Все эти получатели нарушали требования законодательства по отчетности", - добавил Пацкан.

Кроме того, он отметил, что за указанный период признано гуманитарной помощью несколько десятков миллионов гривен - в пересчете 9,4 млн евро, 7,1 млн японских иен, 0,4 млн канадских долларов и 10 тыс. польских злотых.

Отмечается, что на запрос Счетной палаты Нацбанк сообщил о поступлении почти 12 млрд гривен гуманитарной помощи. Ссылаясь на банковскую тайну, НБУ отказался предоставить данные о поставщиках и получателях этой гуманитарной помощи.

"Счетная палата пришла к выводу: цель внедрения в Украине льгот по налогообложению гуманитарной помощи, что должно было способствовать решению существующих проблем, не достигнута", - подчеркнул Пацкан.

Напомним, в течение суток на КПВВ на Донбассе оформили 7 грузовиков с гуманитарной помощью, общим весом 73 тонны.