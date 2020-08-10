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На акции под посольством Беларуси в Киеве произошли столкновения с правоохранителями: есть задержанные

На акции под посольством Беларуси в Киеве произошли столкновения с правоохранителями: есть задержанные

КИЕВ. 10 августа. УНН. Под посольством Беларуси в Киеве во время акции протеста правоохранители задержали двух активистов, передает корреспондент УНН.

Так, около 18:00 правоохранители задержали двух человек, которые, по сообщению очевидцев, пытались забросать яйцами посольство Беларуси в Киеве, после чего задержанных завели во двор, возле здания посольства. Сейчас место происшествия охраняют правоохранители.

Также около 18:15 на территорию, где предварительно были задержаны двое лиц, попытался проехать автомобиль полицейских. Активисты пытались не пропустить авто. Кроме того, во время столкновений с полицейской машины был сбит номерной знак.

О пострадавших и других задержанных пока ничего не известно.

Добавим, в посольстве Беларуси в Киеве началась акция протеста "Живи Беларусь". Активисты выступают против результатов выборов президента Беларуси.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановськая подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером воскресенья, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым побеждает действующий президент республики Александр Лукашенко. Примерно в 21:00 люди начали постепенно выходить на улицы. Официальных данных правоохранителей республики нет, однако белорусские СМИ писали о тысячах людей, которые вышли на улицы Минска.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, акции протеста, Беларусь
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