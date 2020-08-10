Зеленский создал делегацию для переговоров с Македонией по соглашению о свободной торговле

КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах между Украиной и Республикой Северная Македония по пересмотру положений Соглашения о свободной торговле в рамках укрепления двусторонних отношений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, соответствующий указ № 314/2020 Глава государства подписал 10 августа 2020 года.

"Документом, в частности, утверждается новый состав украинской делегации во главе с заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговым представителем Тарасом Качкой. В делегацию также вошли представители Министерства финансов, Государственной таможенной службы, Министерства юстиции и Министерства иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Согласно указу, обеспечить финансирование участия указанной делегации в переговорах должен Кабинет Министров.

Напомним, Украина начала процесс пересмотра Соглашения о свободной торговле с Македонией.