Зеленский создал делегацию для переговоров с Македонией по соглашению о свободной торговле
КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах между Украиной и Республикой Северная Македония по пересмотру положений Соглашения о свободной торговле в рамках укрепления двусторонних отношений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Так, соответствующий указ № 314/2020 Глава государства подписал 10 августа 2020 года.
"Документом, в частности, утверждается новый состав украинской делегации во главе с заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговым представителем Тарасом Качкой. В делегацию также вошли представители Министерства финансов, Государственной таможенной службы, Министерства юстиции и Министерства иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.
Согласно указу, обеспечить финансирование участия указанной делегации в переговорах должен Кабинет Министров.
Напомним, Украина начала процесс пересмотра Соглашения о свободной торговле с Македонией.
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