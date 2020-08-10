ВАКС отложил рассмотрение дела Носалика из-за неявки прокурора и защитника

КИЕВ. 10 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение дела в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, который "забыл" задекларировать более 1,2 млн долларов, из-за неявки прокурора и защитника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб ВАКС.

Сообщается, что на судебное заседание явился только обвиняемый. Прокурор и защитник предоставили суду соответствующие ходатайства о неявке на судебное заседание из-за нахождения в отпусках.

"Коллегия судей ВАКС отложила рассмотрение дела на заранее определенную и согласованную со сторонами дату и время. Следующее судебное заседание назначено на 14 августа 2020 года в 14:00", - говорится в сообщении.

Также судьи постановили обратиться в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Центр вторичной правовой помощи относительно обеспечения надлежащего участия прокурора и защитника в судебном деле.

Как сообщалось, ВАКС отказал в проведении повторной экспертизы по делу Насалика.

Напомним, 9 июля 2019 года по согласованию прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении по ст. 366-1 УК Украины министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.

Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Напомним, в августе было завершено расследование по делу Насалика, который "забыл" задекларировать 1,2 млн долларов.