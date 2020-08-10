НАБУ в очередной раз вызывает голову ОАСК Вовка и других на допрос

КИЕВ. 10 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины в очередной раз вызывает на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что НАБУ в очередной раз вызывает главу ОАСК и судей этого суда на допрос - соответствующие повестки опубликованы на вэб-сайте НАБУ. Также сообщается, что допросы назначены на 13, 15, 17, 20 августа.

Так, вместе с Вовком на допрос вызвали судей ОАСК Алексея Огурцова, Игоря Качура, Владимира Келеберды, Игоря Погрибниченка, а также членов ВККС Сергея Остапца, Николая Сироша.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова и судей ОАСК.

Ранее УНН писал, что Окружной административный суд города Киева не может передать повестки о вызове в НАБУ восьми судьям, ведь они находятся в отпуске.

Как сообщалось, главе Окружного административного суда города Киева Павелу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.