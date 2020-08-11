Президент Литвы: Евросоюзу следует обсудить санкции против Беларуси

КИЕВ. 11 августа. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции против Беларуси в ответ на действия властей страны против оппозиции и протестующих. Об этом 10 августа сообщил портал delfi, передает УНН.

"Динамика такова, что мы должны серьезно говорить о санкциях в отношении Беларуси, потому что то, что происходит сейчас даже издалека не похоже на репрессии, режим проводил в последние годы", - цитирует президента Литвы издание.

"Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил Науседа.

По его словам, сотрудничество Литвы с властями Беларуси будет зависеть от ситуации с правами человека.

Ранее президент Литвы Науседа вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой осудили насилие силовиков против протестующих.