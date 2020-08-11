Президент Литвы: Евросоюзу следует обсудить санкции против Беларуси
КИЕВ. 11 августа. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции против Беларуси в ответ на действия властей страны против оппозиции и протестующих. Об этом 10 августа сообщил портал delfi, передает УНН.
"Динамика такова, что мы должны серьезно говорить о санкциях в отношении Беларуси, потому что то, что происходит сейчас даже издалека не похоже на репрессии, режим проводил в последние годы", - цитирует президента Литвы издание.
"Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил Науседа.
По его словам, сотрудничество Литвы с властями Беларуси будет зависеть от ситуации с правами человека.
Ранее президент Литвы Науседа вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой осудили насилие силовиков против протестующих.
Как сообщал УНН, США обеспокоены ситуацией вокруг выборов в Беларуси и призывают белорусское правительство не препятствовать мирным собраниям. Свою обеспокоенность также выразил генеральник секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призвал белорусские власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечивать полное уважение свободы выражения мнений и мирных собраний.
Напомним, 10 августа в Минске началась вторая волна задержаний протестующих, ранили журналистку. Также известно о протесты в других городах Беларуси, в частности в Гродно. МВД Беларуси сообщило о первом погибшем в ходе протестов, хотя ранее отрицали, что во время протестов были погибшие, и сообщали о около 3 тыс. задержанных.