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Президент Литвы: Евросоюзу следует обсудить санкции против Беларуси

Президент Литвы: Евросоюзу следует обсудить санкции против Беларуси

КИЕВ. 11 августа. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции против Беларуси в ответ на действия властей страны против оппозиции и протестующих. Об этом 10 августа сообщил портал delfi, передает УНН.

"Динамика такова, что мы должны серьезно говорить о санкциях в отношении Беларуси, потому что то, что происходит сейчас даже издалека не похоже на репрессии, режим проводил в последние годы", - цитирует президента Литвы издание.

"Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил Науседа.

По его словам, сотрудничество Литвы с властями Беларуси будет зависеть от ситуации с правами человека.

Ранее президент Литвы Науседа вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой осудили насилие силовиков против протестующих.

Как сообщал УНН, США обеспокоены ситуацией вокруг выборов в Беларуси и призывают белорусское правительство не препятствовать мирным собраниям. Свою обеспокоенность также выразил генеральник секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призвал белорусские власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечивать полное уважение свободы выражения мнений и мирных собраний.

Напомним, 10 августа в Минске началась вторая волна задержаний протестующих, ранили журналистку. Также известно о протесты в других городах Беларуси, в частности в Гродно. МВД Беларуси сообщило о первом погибшем в ходе протестов, хотя ранее отрицали, что во время протестов были погибшие, и сообщали о около 3 тыс. задержанных.

Источник: УНН
Теги: ЕС, санкции, Литва, Беларусь
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