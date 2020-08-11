В сенате США пригрозили санкциями Лукашенко из-за "нападения на демократию"

КИЕВ. 11 августа. УНН. Сенатор-демократ Роберт Менендес призвал пересчитать голоса избирателей и провести новые выборы президента Беларуси. По его словам, прошедшие в воскресенье выборы были фикцией, а президент республики Александр Лукашенко оправдывает репутацию диктатора, передает УНН со ссылкой на сайт американского сенатора.

Главный демократ в комитете американского сената по иностранным делам Роберт Менендес заявил, что власти США и Европейского союза могут ввести санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, если в республике не прекратится “нападение на демократию”.

“Александр Лукашенко оправдывает свою репутацию последнего диктатора Европы. Воскресные выборы были фикцией и трагедией для белорусского народа, серьезно рискнул ради свободы ”, - сказал он.

По словам Менендеса, сейчас “международное сообщество не должно колебаться в неизменной поддержке демократии, прав человека и надежд белорусского народа, заслуживает гораздо большего”.

“В этом ключе администрация (президента США Дональда) Трампа должна дать понять, что любые недавние достижения в двусторонних отношениях между США и Беларусью не принесут пользы, если белорусские власти не проведут точный подсчет воскресных бюллетеней либо не проведет повторные выборы в соответствии с международно признанными демократическими стандартами”, — считает Менендес.

Он добавил, что “если этот безумное нападение на демократические ценности продолжится”, то власти США и ЕС быстро восстановят санкции в отношении Лукашенко и его соратников.

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