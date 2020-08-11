В день представления Луческу Суркис выдал 100 млн грн финансовой помощи

КИЕВ. 11 августа. УНН. Народный депутат от ОПЗЖ Григорий Суркис предоставил возвратную финансовую помощь в размере 100 млн грн. Об этом свидетельствуют сообщения об изменениях его имущественного положения, опубликованные на сайте НАПК, передает УНН.

Расход был осуществлен 30 июля 2020 года. Информация о том, кто получил беспроцентный заем от нардепа, на сайте НАПК не указана.

Интересно, что в тот же день, киевское “Динамо”, которое возглавляет младший брат Григория Суркиса — Игорь, представило главного тренера клуба — Мирча Луческу.

Презентация Луческу состоялась в онлайн-формате, без болельщиков и при участии ограниченного количества представителей СМИ.

Напомним, что ультрас “Динамо” очень критично приняли весть о новом тренере бело-синих, анонсировали протесты и запустили в социальных сетях хэштег #ДинамоБезСуркісів.

Впоследствии, в своих публичных заявлениях ультрас сообщали, что “дело далеко не в главных тренерах или игроках”.

“Главная проблема нашего клуба — это непрофессиональное руководство в лице братьев Суркисов, которые годами убивают репутацию клуба”, — говорилось в их заметке. Фаны также объясняли, что к власти в столичный клуб вернулся Суркис-старший, “а вслед за ним и политика”.