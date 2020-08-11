Rapid Trident-2020: началась финальная конференция по планированию учений

КИЕВ. 11 августа. УНН. Во Львовской области началась заключительная конференция по планированию украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск "Rapid Trident - 2020". Так, учения запланированы на вторую половину сентября в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного началась заключительная конференция по планированию украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск "Rapid Trident - 2020", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в ее работе принимают не только военнослужащие ВС Украины и стран-участниц учений, но и представители других силовых ведомств при координации Антитеррористического центра при СБУ, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции, Управления государственной охраны, а также общества Красного Креста.

Так, одним из главных вопросов при проведении финального этапа планирования учения является эпидемиологическая ситуация в Украине, правила соблюдения карантинных требований его участниками, недопущение распространения COVID-19 как при перемещении военных разных стран на военный полигон, так и во время непосредственного проведения командно-штабной и полевой фаз.

Участие в конференции также принимают представители вооруженных сил Королевства Дании, Литвы, ФРГ и Польши. Представители других стран, прежде всего США, несмотря на карантин, приобщаются к процессу планирования с помощью видеоконференцсвязи и других технологических средств дистанционной коммуникации.

"Наша главная задача - в течение следующих пяти дней окончательно согласовать все вопросы проведения учения в этом году", - отметил начальник Управления подготовки оперативного командования "Юг" полковник Дмитрий Красильников.

Сейчас планируется, что участие в маневрах примут около 2500 человек из более 10 стран мира. Наибольшие контингенты, как обычно, от Украины и США. Многочисленным подразделением от ВС Украины будет одна из механизированных бригад оперативного командования "Юг".

Во время учения с отработкой различных задач - обороны, наступления, стабилизационных действий - представители различных силовых структур отработают действия по проведению противодиверсионной и антитеррористической операций.

Напомним, в Днепропетровской области украинские военнослужащие под руководством британских инструкторов проходят месячный учебный курс по индивидуальной подготовке в рамках миссии Orbital.