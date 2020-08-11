Дубинский: Андрею Богдану сожгли Tesla

КИЕВ. 11 августа. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что бывшему главе ОП Андрею Богдану подожгли автомобиль Tesla. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Андрею Богдану сожгли легендарный автомобиль Tesla. Ждем от Андрея информации, кто причастен и причину атаки", - написал Дубинский.

Напомним, что на улице Юности в Днепровском районе Киева неизвестные подожгли автомобиль Tesla. Кроме него огнем повреждено еще два автомобиля - Mazda и Honda.

По информации некоторых СМИ, сгоревший автомобиль Tesla принадлежит бывшему руководителю ОП Андрею Богдану. На крышу автомобиля якобы поставили сумку с неизвестным веществом, что и стало причиной пожара.

В полиции отказались назвать владельца авто.