Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0235  EUR: 32,80 -0,1040 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Выборы в Беларуси: стало известно о ситуации на украинско-белорусской границе
Выборы в Беларуси: стало известно о ситуации на украинско-белорусской границе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
3930

Дубинский: Андрею Богдану сожгли Tesla

Дубинский: Андрею Богдану сожгли Tesla

Андрей Богдан

КИЕВ. 11 августа. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что бывшему главе ОП Андрею Богдану подожгли автомобиль Tesla. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Андрею Богдану сожгли легендарный автомобиль Tesla. Ждем от Андрея информации, кто причастен и причину атаки", - написал Дубинский.

Напомним, что на улице Юности в Днепровском районе Киева неизвестные подожгли автомобиль Tesla. Кроме него огнем повреждено еще два автомобиля - Mazda и Honda.

По информации некоторых СМИ, сгоревший автомобиль Tesla принадлежит бывшему руководителю ОП Андрею Богдану. На крышу автомобиля якобы поставили сумку с неизвестным веществом, что и стало причиной пожара.

В полиции отказались назвать владельца авто.

Источник: УНН
Теги: Богдан, автомобили, поджог
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.