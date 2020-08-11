Дубинский: Андрею Богдану сожгли Tesla
Андрей Богдан
КИЕВ. 11 августа. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что бывшему главе ОП Андрею Богдану подожгли автомобиль Tesla. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Андрею Богдану сожгли легендарный автомобиль Tesla. Ждем от Андрея информации, кто причастен и причину атаки", - написал Дубинский.
Напомним, что на улице Юности в Днепровском районе Киева неизвестные подожгли автомобиль Tesla. Кроме него огнем повреждено еще два автомобиля - Mazda и Honda.
По информации некоторых СМИ, сгоревший автомобиль Tesla принадлежит бывшему руководителю ОП Андрею Богдану. На крышу автомобиля якобы поставили сумку с неизвестным веществом, что и стало причиной пожара.
В полиции отказались назвать владельца авто.