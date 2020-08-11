Украинские бизнесмены предложили помочь государству и вытащить танкер Delfi бесплатно - Криклий

КИЕВ. 11 августа. УНН. Одна из частных компаний выступила с инициативой провести работы по поднятию судна Delfi без использования государственных средств. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

"Трудно не согласиться с таким предложением. В операции по судоподъему Delfi для нас важны 2 критерия - способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков", - отметил министр.

Вчера, 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП "АМПУ", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев" и начато ряд подготовительных работ для безопасности операции.

"Работы по судоподъему будет выполнять "Краншип", а "Бруклин-Киев" выступили с инициативой профинансировать сделку, за что им очень признательны", - подчеркнул министр.

Подготовительные работы включают: удаление песка из помещений судна, в частности, правого борта, удаление камней каменной гряды для возможности беспрепятственного выравнивания судна на левый борт, промывка песка под обшивкой для обеспечения выкренивания на левый борт, а также ряд мероприятий по снятию и удалению загрязняющих веществ с танков судна и тому подобное.

"Ждите хороших новостей. Все работают над уборкой памятника современности с городского пляжа", - отметил министр.

Напомним, ранее поднять Delfi пробовал судовладелец. Морское право гарантировало ему срок для самостоятельной ликвидации аварии до марта, который затем был продлен еще. Однако все его попытки оказались тщетными. Теперь за операцию взялось государство.

Различные компании, в том числе иностранные называли стоимость поднятия танкера в 1 млн евро.