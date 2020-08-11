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Боевики активизировали агитацию по призыву на "военную службу" - разведка

Боевики активизировали агитацию по призыву на "военную службу" - разведка

КИЕВ. 11 августа. УНН. По данным разведки, боевики активизировали агитационно-пропагандистскую работу по призыву на "военную службу" лиц в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузянык, передает УНН.

"Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировали агитационно-пропагандистскую работу по призыву на военную службу лиц в возрасте от 18 до 55 лет", - сообщает он.

Отмечается, что, в частности, увеличилось количество пропагандистских мероприятий, в т.ч. размещение объявлений в местных СМИ и в общественных местах. Локальными операторами сотовой связи массово рассылаются СМС-сообщения с агитацией на службу по контракту.

"Кроме того, оккупанты увеличили количество агитационных групп, командированных из состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов для ведения вербовочной работы в населенных пунктах временно оккупированных территорий", - добавляет Мотузянык.

Сообщается, что одновременно в подразделениях противника продолжается переназначение офицерского состава звена "рота-батальон" по результатам инспектирования группировки российских оккупационных войск в июле с.г. комиссиями Министерства обороны, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, с начала суток не зафиксировано нарушений режима перемирия, боевых потерь нет.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, агитация, призыв, разведка, ООС
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