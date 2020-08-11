Богдан показал видео поджога его Tesla
КИЕВ. 11 августа. УНН. Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что расценивает поджог своего автомобиля Tesla как "угрозу от власти". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, показав видео поджога автомобиля, передает УНН.
"Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль - Тесла S. Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу. Конечно, всех волнует вопрос, кто это сделал и почему? Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти", - написал Богдан.
По его словам, прослеживается определенный символизм - ровно полгода с тех пор, как он уволился с должности руководителя Офиса Президента.
"Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу - это Вы сейчас бахнули керасинчику в кастрик", - отметил он.
Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что бывшему главе ОП Андрею Богдану подожгли автомобиль Tesla.