В ВР внесли проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси

КИЕВ. 11 августа. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании украинским парламентом легитимными выборов президента Республики Беларусь. Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность", председатель межфракционного депутатского объединения "За демократическую Беларусь" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Зарегистрировал в Раде постановление о непризнании президентских выборов в Республике Беларусь", - написал Гончаренко.

Депутат опубликовал фотографию, которая свидетельствует о процессе регистрации постановления в ВР.

Добавим, что на сайте парламента документ пока не опубликован.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которому победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова".

По предварительным официальным подсчетам, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.