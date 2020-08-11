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За два дня КПВВ на админчерте с оккупированным Крымом пересекли более 2,5 тыс. человек

За два дня КПВВ на админчерте с оккупированным Крымом пересекли более 2,5 тыс. человек

КИЕВ. 11 августа. УНН. В течение 9-10 августа КПВВ на админчерте с временно оккупированным Крымом пересекли в обоих направлениях 2626 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"С 00:00 9 августа по 00:00 11 августа КПВВ на админчерте в Херсонской области из АР Крым пересекло в обе стороны 2626 человек. На выезд во ВОТУ АР Крым 1277 человек и 90 транспортных средств. На въезд на материковую часть Украины 1349 человек и 125 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Напомним, в Миниреинтеграции обобщили практику гуманитарных оснований для учета при принятии решений о предоставлении права на въезд и выезд с временно оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Как сообщалось в УНН, решением правительства Украины было приостановлено проезд через КПВВ на админчерте с Крымом с 9 августа 2020 года по 30 августа 2020 года, за исключением некоторых категорий граждан Украины и членов их семей.

Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, КПВВ, аннексия Крыма
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