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Петрашко рассказал, как открытие рынка земли повлияет на виноградарство и садоводство

Петрашко рассказал, как открытие рынка земли повлияет на виноградарство и садоводство

Игорь Петрашко

КИЕВ. 11 августа. УНН. Открытие рынка земли с июля 2021 года позволит развивать садоводство, виноградарство и хмелеводство. Сейчас виноградарство в Украине находится в частичном застое, а садоводство наоборот активно развивается. Об этом заявил во время открытия выставки "Agro-2020" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.

"Программа "Финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства". Здесь у нас есть хорошие и смешанные результаты. Есть хорошие результаты по садоводству, развитие этого сегмента в Украине последние 4-5 лет было очень активно", - сказал Петрашко.

По его словам, такая программа предоставляет компенсацию на приобретение посадочного материала, строительство, реконструкцию холодильников и цехов, а также приобретение техники и оборудования.

"Мы считаем, что с открытием рынка земли 100 гектаров в одни руки с июля следующего года - такие ниши, как виноградарство, садоводство и хмелеводство приобретут дополнительный импульс и стимул", - добавил Петрашко.

А относительно виноградарства он добавил, что последние полтора года в Украине оно находится в частичном застое.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2064 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития виноградарства в Украине.

Источник: УНН
Теги: земля, Украина, Минэкономразвития
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