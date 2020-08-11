В Украине создали э-реестр получателей гуманитарной помощи

КИЕВ. 11 августа. УНН. Министерством социальной политики Украины и госпредприятием "Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украины" переведен в электронную форму Единый реестр получателей гуманитарной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Разработанный интерфейс позволит упростить доступ пользователей к Единому реестру получателей гуманитарной помощи с возможностью бесплатного поиска сведений по наименованию, местонахождению, кодом ЕГРПОУ и другим данным получателя гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это первый этап внедрения Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи, согласно проекту постановления Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы организации ведения Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи", что предусматривает создание единой информационной системы ведения Единого реестра получателей гуманитарной помощи, реестр грузов (товаров), средств, в том числе в иностранной валюте, выполненных работ, оказанных услуг гуманитарной помощью, а также контроля за ее целевым использованием.

Единый реестр получателей гуманитарной помощи является общедоступным по ссылке.

Как ранее сообщалось в УНН, госорганы не имеют информации об объемах ввезенной в страну гуманитарки.