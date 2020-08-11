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Суд в Польше не стал отпускать из-под стражи экс-главу Укравтодора Новака

Суд в Польше не стал отпускать из-под стражи экс-главу Укравтодора Новака

КИЕВ. 11 августа. УНН. Польский суд оставил под стражей бывшего исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака, которого подозревают в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на портал Onet.pl.

"... Суд отклонил жалобу его защиты и поддержал решение предыдущей инстанции о содержании под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защитники Новака хотели изменить меру пресечения с ареста на другую меру пресечения, например, на залог.

Напомним, Варшавский суд арестовал Славомира Новака на 3 месяца.

Как сообщалось, экс-главе Укравтодора в Польше официально выдвинули обвинения.

20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.

Источник: УНН
Теги: суд, Укравтодор, Польша
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