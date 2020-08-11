В Украину прибыли два контейнерных поезда из Китая

КИЕВ. 11 августа. УНН. В Украину 10 августа прибыли два контейнерных поезда из Китая, еще один ожидается 12 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзалзниця".

"В Украину на станцию Киев-Лиски 10 августа прибыли еще два контейнерных поезда из Китая. С начала старта проекта их уже пять. Шестой поезд из КНР ожидается на станции в Киеве 12 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе поездов контейнеры с медикаментами, автозапчастями, обувью, одеждой, бытовой техникой, минеральными удобрениями и сборными грузами. Товары будут доставлены грузополучателям не только в Киеве, но и в других регионах Украины. Расстояние перевозки, что составляет более 9 тыс. км территориями четырех стран, поезда из КНР преодолевают за 15 суток.

"Пример первых контейнерных поездов из Китая вызвал спрос участников рынка транспортных услуг на такие перевозки. Наличием этого сервиса заинтересовалось значительное количество импортеров и экспортеров. Сейчас достигнута договоренность относительно курсирования на регулярной основе контейнерных поездов по маршруту провинции Китая - Киев", - добавили в сообщении.

Также сейчас отрабатывается обратный маршрут следования контейнерных поездов с учетом существующих требований контролирующих стран, через территорию которых будут осуществляться перевозки.

Напомним, Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном и обсудила сотрудничество в международных организациях.