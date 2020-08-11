НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка

КИЕВ. 11 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК по делу о возможном захвате власти руководством суда. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Семь подозреваемых в попытке захвата государственной власти объявлены в розыск. Речь идет о главе Окружного административного суда г. Киева, заместителе главы ОАСК, трех судьях этого же суда и двух экс-членах ВККС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибегнуть к таким действиям следствие вынуждено из-за систематической неявки этих подозреваемых на вызовы детективов НАБУ для допросов (нарушение обязанностей, предусмотренных ст.42 УПК Украины) и неустановления их местонахождения.

Кроме того, НАБУ обратилось к Генеральному прокурору с проэктами ходатайств в Высший совет правосудия об отстранении от правосудия и применения к подозреваемым служителей Фемиды мер принуждения.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины в очередной раз вызывает на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК.

Ранее УНН писал, что Окружной административный суд города Киева не может передать повестки о вызове в НАБУ восьми судьям, ведь они находятся в отпуске.

Как сообщалось, главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.