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Накануне слушаний в Гааге: Украина и Нидерланды обсудили сотрудничество в деле MH17

Накануне слушаний в Гааге: Украина и Нидерланды обсудили сотрудничество в деле MH17

КИЕВ. 11 августа. УНН. Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерланды в Украине Йоганнесом де Молом. Они обсудили пути дальнейшего сотрудничества в рамках расследования сбивания самолете рейса MH17 на накануне очередных судебных слушаний в Гааге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

Сообщается, что сейчас продолжается работа международной совместной следственной группы (JIT) для расследования всех обстоятельств авиакатастрофы в небе над оккупированной частью Донбасса.

“Украинская сторона координирует свою работу с партнерами по JIT. Мы делаем все необходимое для установления всех причастных к этому преступлению. Цель дальнейшего расследования — идентифицировать лиц из числа экипажа установки „БУК“ и чиновников, которые отдавали приказы о направлении зенитно-ракетного комплекса в Украину”, — отметил Мамедов.

Также стороны обсудили подачу иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека против России из-за сбивания самолета. Гюндуз Мамедов заверил, что в случае принятия Украиной решения присоединиться к иску Офис Генерального прокурора предоставит всю необходимую информацию.

Как напоминает ОГПУ, в Окружном суде Гааги продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. После перерыва слушания возобновятся 31 августа, на этом этапе запланированы выступления адвокатов пострадавших и рассмотрение ходатайств адвокатов одного из обвиняемых.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет выполнял рейс “Амстердам — Куала-Лумпур”. Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Украина, MH17, Гаага, Нидерланды
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