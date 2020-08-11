МИД Беларуси отреагировал на заявления других стран о выборах в республике

КИЕВ. 11 августа. УНН. В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что республике небезразлична реакция зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов. Об этом говорится в заявлении, которое было размещено на сайте внешнеполитического ведомства страны, передает УНН.

“С учетом ряда заявлений, прозвучавших из европейских столиц, хотим подчеркнуть, что нам не безразлична реакция наших зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов в Беларуси. Конечно, мы внимательно за ней следим”, — говорится в заявлении МИД РБ.

Во внешнеполитическом ведомстве поблагодарили другим странам относительно заявлений “о поддержке суверенитета и независимости Республики Беларусь”. “Эти принципы святые для любого государства. А для нас сегодня — особенно”, — отметили в МИД РБ.

Напомним, ранее Министры иностранных дел стран Северной Европы и Балтии обратились с совместным заявлением к властям Беларуси и подчеркнули свою обеспокоенность в отношении физических травм демонстрантов.

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Как сообщал УНН, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход “коктейли Молотова” и начали возводить баррикады.

Между тем, белорусов призвали выходить на улицы, в сети даже была распространена стратегия протеста. Отметим, что в связи с протестами в Минске закрыли семь станций метро.