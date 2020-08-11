Стерненко пригласили в СБУ на вручение обвинительного акта

КИЕВ. 11 августа. УНН. Активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, вручили приглашение в Службу безопасности Украины на вручение обвинительного акта. Об этом 11 августа Стерненко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Сегодня должно рассматриваться мое заявление об отводе прокурора Бозовуляка в уголовном производстве по третьему заказному нападению на меня, в котором я имею статус потерпевшего. Заявление я подавал, потому что считаю Бозовуляка предвзятым. Именно этот прокурор согласовал мне подозрение и требует ареста”, — написал Стерненко.

По его словам, в суд сегодня прокурор принес сегодняшнее постановление об изменении группы прокуроров. Процруком теперь назначен прокурор Сафарян, Бозовуляка исключили из группы.

“Также сегодня от следователя получил приглашение на вручение обвинительного акта. После этого сфабрикованное дело против меня отправят в суд на рассмотрение по существу”, — добавил он.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, по круглосуточному на ночной домашний арест.



