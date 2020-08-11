Разумков обсудил с послом визит президента Латвии в Украину

КИЕВ. 11 августа. УНН. Председатель ВРУ Дмитрий Разумков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Украине Юрисом Пойкансом во время которой обсудили вопросы визита в Украину президента Латвийской Республики Егилса Левитсу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

“Председатель ВРУ Дмитрий Разумков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Украине Юрисом Пойкансом, который завершает свою каденцию на посту”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Разумков поблагодарил посла за вклад в развитие дружеских отношений между Украиной и Латвией. В свою очередь Юрис Пойканс отметил, что связи стран нужно и в дальнейшем укреплять, и отметил важную роль “групп дружбы” и комитетов по иностранным делам парламентов обеих стран.

“Также во время встречи Председатель Парламента и господин Посол обсудили перспективы визита Президента Латвийской Республики в Украине”, — говорится в сообщении.

Напомним, в июне Президент Украины Владимир Зеленский поздравил латвийского коллегу Егилса Левитса с 65-летием и выразил надежду на скорую встречу.