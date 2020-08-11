Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0235  EUR: 32,80 -0,1040 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Побег" Тихановской, акции протеста и подарок для Москвы: эксперты о ситуации в Беларуси
"Побег" Тихановской, акции протеста и подарок для Москвы: эксперты о ситуации в Беларуси
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4680

Разумков обсудил с послом визит президента Латвии в Украину

Разумков обсудил с послом визит президента Латвии в Украину

КИЕВ. 11 августа. УНН. Председатель ВРУ Дмитрий Разумков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Украине Юрисом Пойкансом во время которой обсудили вопросы визита в Украину президента Латвийской Республики Егилса Левитсу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

“Председатель ВРУ Дмитрий Разумков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Украине Юрисом Пойкансом, который завершает свою каденцию на посту”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Разумков поблагодарил посла за вклад в развитие дружеских отношений между Украиной и Латвией. В свою очередь Юрис Пойканс отметил, что связи стран нужно и в дальнейшем укреплять, и отметил важную роль “групп дружбы” и комитетов по иностранным делам парламентов обеих стран.

“Также во время встречи Председатель Парламента и господин Посол обсудили перспективы визита Президента Латвийской Республики в Украине”, — говорится в сообщении.

Напомним, в июне Президент Украины Владимир Зеленский поздравил латвийского коллегу Егилса Левитса с 65-летием и выразил надежду на скорую встречу.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, Латвия, посол, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.