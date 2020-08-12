В Германии подвергли критике регистрацию российской вакцины от коронавируса

КИЕВ. 12 августа. УНН. Глава немецкой Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард жестко раскритиковал регистрацию в России вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в интервью газете Rheinische Post, опубликованном во вторник, 11 августа, передает УНН со ссылкой на DW.

“Я считаю, что одобрение вакцины без решающей, третьей, фазы испытаний — это рискованный эксперимент на людях”, — сказал Райнхард. — “Это безответственно, уже на этой стадии делать прививки целым группам населения”, — добавил он.

В свою очередь, руководитель немецкого Института имени Пауля Эрлиха, (это учреждение в Германии выдает разрешения на проведение клинических испытаний и регистрации вакцин — ред.) Клаус Чихутек обратил внимание на низкий уровень прозрачности в разработке российской вакцины. Он отметил, что ВОЗ предостерегает от поспешной регистрации вакцин. По его словам, даже в условиях пандемии надо обязательно тщательно пройти все этапы испытания и проверки.

В министерстве здравоохранения ФРГ также прокомментировали ситуацию с регистрацией в РФ вакцины от коронавируса. В Европе для одобрения такой вакцины нужны достаточные свидетельства, “полученные в ходе клинических исследований”, которые подтверждают ее “эффективность и безопасность”, заявила представительница ведомства изданием медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland. Она также обратила внимание на “особое значение” третьей — последней — клинической фазы.

Ранее, 11 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Также сообщалось, что с момента регистрации вакцины начинается третья фаза ее испытаний. Путин добавил, что его дочь испытала на себе новую вакцину.

Напомним, в мире действует более 170 проектов, в которых исследователи разрабатывают вакцину от коронавируса. Над разработкой работают ведущие фармацевтические компании и научные институты в Германии, Великобритании, Франции, США, Китае и других странах.