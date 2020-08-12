Кабмин хочет отменить военно-квартирную повинность

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабмин предлагает исключить из Закона Украины "О правовом режиме военного положения" норму о военно-квартирной повинности, тем самым позволив во время военного состояния совместное проживание с военнослужащими и пользование недвижимым имуществом. Соответствующий текст правительственного законопроекта №3968 появился на сайте ВРУ, передает УНН.

Законопроектом предусматривается внести изменения в законодательство, разрешить военному командованию осуществлять меры правового режима военного положения, не используя при этом военно-квартирной повинности. Поэтому, разрешается совместное проживание в своем жилье с военнослужащими и другими лицами при введении в Украине или в отдельных ее местностях правового режима военного положения, а также свободного пользования в этот период принадлежащими им недвижимым имуществом.

По мнению авторов законопроекта, его принятие приведет законодательство Украины в соответствие с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколов к ней и практики Европейского суда по правам человека, относительно обеспечения защиты их незыблемых и конституционно гарантированных прав и свобод, в частности частной жизни лица.

Напомним, Верховная Рада Украины в середине июля приняла в целом законопроект № 2398-д (альтернативный № 2398) о оборонные закупки.