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Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента США

Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента США

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу того, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты страны. Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в Twitter Белого дома, передает УНН.

Трамп отметил, что Харрис “очень слабо” выступила на праймериз демократов, у нее было около 2%. “Я был удивлен, что он (Джо Байден) выбрал ее”, — сказал президент.

Американский лидер также добавил, что Харрис была “очень неуважительна” по поводу Джо Байдена. “Во время дебатов демократов она говорила ужасные вещи о сонном Джо. И я думал, что он ее не выберет”, — отметил он.

Говоря о взглядах Харрис, Трамп указал, что она выступает за повышение налогов, социальную медицину и сокращение армии, а также за отмену фрекинга — ключевой технологии добычи сланцевой нефти.

Ранее Байден объявил, что выбрал сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты США. Он напомнил, что она, будучи генпрокурором Калифорнии, тесно сотрудничала с его покойным сыном Бо Байденом, который занимал должность генпрокурора штата Делавэр. Он также назвал Харрис человеком, который поможет ему обойти в президентской гонке Дональда Трампа.

Если кандидатуру Харрис утвердят на съезде Демократической партии, она станет первой темнокожей женщиной на этом посту.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Джо Байден, Дональд Трамп
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