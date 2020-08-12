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Россия "ответила" на призыв США прекратить притеснения крымских татар

Россия "ответила" на призыв США прекратить притеснения крымских татар

КИЕВ. 12 августа. УНН. Постоянное представительство России при ООН ответило на призыв посольства США в Украине о прекращении нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму и призвало "прекратить нарушать права индейцев". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы постоянного представительства РФ в Женеве в Twitter.

"В ответ на призыв посольства США в Украине в связи с Международным днем коренных народов мира призываем США прекратить жестокие нарушения прав индейцев и покинуть их территорию", - говорится в ответе на призыв США прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Также на это отреагировал посол Украины в США Владимир Ельченко, отметив, что позиция РФ похожа на линию поведения Никиты Хрущева.

"Правильной дорогой идете, товарищи. В свое время Хрущев ответил на критику США еще проще - а у вас негров вешают! Back in the USSR?", - заявил Ельченко.

Напомним, Евросоюз осудил системные нарушения прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, крымские татары, репрессия, аннексия Крыма
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