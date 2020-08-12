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Кулеба озвучил официальную позицию МИД относительно протестов в Беларуси

Кулеба озвучил официальную позицию МИД относительно протестов в Беларуси

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 12 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины осуждает насилие во время протестов в Беларуси и призывает к освобождению задержанных лиц, а также к диалогу между властями страны и обществом. Официальную позицию по этому вопросу в интервью Радио НВ озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки”, — подчеркнул глава ведомства.

Кулеба пожелал “белорусским соседям” на фоне повышенного интереса РФ к Беларуси найти “общественный баланс”, который обеспечит суверенность и независимость страны.

Как сообщал УНН, ранее министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины, входящих в состав стран Люблинского треугольника, сделали совместное заявление по ситуации в Беларуси и призвали власти страны воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Беларусь, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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