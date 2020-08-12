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Кулеба отреагировал на заявление Ирана о нежелании платить компенсацию за сбитый самолет

Кулеба отреагировал на заявление Ирана о нежелании платить компенсацию за сбитый самолет

КИЕВ. 12 августа. УНН. Заявление иранских представителей о том, что Тегеран не будет платить компенсацию за сбитый в январе самолет МАУ, не является официальной позицией Ирана. Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Позиция, которая прозвучала с иранской стороны, не представляет официальную позицию правительства Ирана и не является переговорной позицией. Поэтому мы на это заявление не обращаем внимание и продолжаем работать дальше с иранской стороной", - сказал Кулеба.

Он отметил, что украинская сторона в переговорах очень конструктивно настроена на поиск решений.

"Но мы также очень жестко настроены и не допустим никаких попыток избежать какой ответственности или уплаты любого вида компенсации", - подчеркнул министр.

"В принципе наша стратегия какая - мы хотим эту страницу с Ираном закрыть путем признания их вины и выплаты максимально компенсаций, и двигаться дальше. Я не хочу, чтобы эта история висела тяжелым грузом на шее обеих стран годами. Я довел эту позицию Ирану", - добавил он.

Напомним, глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани в понедельник заявил, что Тегеран не будет выплачивать компенсацию Международным авиалиниям Украины за самолет, сбитый Тегераном в январе, поскольку тот был застрахован европейскими фирмами.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин ответил, что Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсации.

Так, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявила, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Источник: УНН
Теги: Украина, авиакатастрофа, МАУ, Иран, компенсация, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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