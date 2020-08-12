НАПК назвало топ учреждений, где игнорируют подачу деклараций

КИЕВ. 12 августа. УНН. Количество чиновников, которые не подают декларации, уменьшилось на треть по сравнению с прошлым годом - с 14 до 10 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК получило 10 тыс. сообщений от органов власти и других учреждений относительно непредоставления их сотрудниками деклараций. Имеются в виду ежегодные декларации и декларации после увольнения за 2019 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего сотрудников, которые не подали декларации, в таких учреждениях:

2 тыс. - это комитеты, службы, государственные агентства, фонды, территориальные подразделения центральных органов исполнительной власти;

1,7 тыс. - государственные и казенные предприятия;

1,7 тыс. - МВД Украины, Национальная полиция;

1,6 тыс. - пенитенциарные органы (колонии, центры, изоляторы).

"По сравнению с прошлым годом, количество чиновников, которые не подали декларации, уменьшилось почти на треть - с 14 до 10 тыс.", - добавили в НАПК.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит декларации 16 должностных лиц, среди которых 12 заместителей министров.