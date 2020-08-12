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Новости: Политика
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НАПК назвало топ учреждений, где игнорируют подачу деклараций

НАПК назвало топ учреждений, где игнорируют подачу деклараций

КИЕВ. 12 августа. УНН. Количество чиновников, которые не подают декларации, уменьшилось на треть по сравнению с прошлым годом - с 14 до 10 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК получило 10 тыс. сообщений от органов власти и других учреждений относительно непредоставления их сотрудниками деклараций. Имеются в виду ежегодные декларации и декларации после увольнения за 2019 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего сотрудников, которые не подали декларации, в таких учреждениях:

  • 2 тыс. - это комитеты, службы, государственные агентства, фонды, территориальные подразделения центральных органов исполнительной власти;
  • 1,7 тыс. - государственные и казенные предприятия;
  • 1,7 тыс. - МВД Украины, Национальная полиция;
  • 1,6 тыс. - пенитенциарные органы (колонии, центры, изоляторы).

"По сравнению с прошлым годом, количество чиновников, которые не подали декларации, уменьшилось почти на треть - с 14 до 10 тыс.", - добавили в НАПК.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит декларации 16 должностных лиц, среди которых 12 заместителей министров.

Источник: УНН
Теги: декларация, НАПК
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