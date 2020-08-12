Степанов: украинские ученые 100% способны создавать вакцины, но им нужны условия

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинские ученые способны создавать вакцины, но им нужны соответствующие условия. Об этом на брифинге 12 августа сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.

"У нас на протяжении 29 лет уничтожалось все, что касается производства вакцин. Еще с советских времен у нас были соответствующие мощные институты, мощная научная база, производство вакцин. А потом это все начало уничтожаться. И сейчас, наблюдая за происходящим после того, как мир узнал о COVID-19, мы поняли, что нам очень нужно собственное производство вакцин. Это один из вопросов, по поводу которого мне поставил задачу Президент Украины во время обсуждения - что именно нам нужно сделать с точки зрения безопасности страны. Всем понятно, что если страна имеет свое производство вакцин, мы менее зависимы от кого-то", - сказал министр.

Он уточнил, что на прошлой неделе провел встречу с представителями украинских фармпредприятий и учеными.

"У нас есть четкое понимание по поводу начала производства вакцин на территории страны на наших мощностях. С другой стороны, это задача максимально создать условия для наших ученых, чтобы они начали создавать вакцины. Я считаю, что они сто процентов способны это сделать, просто им надо создать условия, чем мы и начали заниматься", - добавил Степанов.

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Напомним, как сообщал УНН, украинские ученые приблизились к созданию вакцины от COVID-19, прошли первые успешные исследования.

Речь, в частности, о коллективе отечественной компании "Диапроф-Мед", которая разработала чувствительные и эффективные ИФА-тесты на выявление антител к коронавирусу.

Как пояснил ведущий эпидемиолог Михаил Фаворов, белок, который был предложен в тест-системах "Диапрофа", в ходе дальнейших исследований оказался очень иммуногенным, и не исключено, что в дальнейшем на его основе украинские ученые совместно с турецкими коллегами смогут разработать вакцину от COVID-19.