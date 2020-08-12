Кабмин утвердил примерные договоры аренды госимущества

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров Украины утвердил два примерных договора аренды государственного имущества, которые позволят работать ЗУ "Об аренде государственного имущества". Соответствующее решение поддержали на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Закон об аренде государственного коммунального имущества вступил в действие с 1 февраля, но до сих пор он не действует, потому что мы не приняли несколько подзаконных актов. Это касается как аренды коммерческими субъектами так и государственными органами власти, которые не могут куда-то переехать", - сказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Так, правительство утвердило:

▪️ примерный договор аренды целостного имущественного комплекса госпредприятия, его обособленного структурного подразделения;

▪️ примерный договор аренды недвижимого имущества, другого отдельного индивидуально определенного имущества, относящегося к государственной собственности.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект № 1055-1 об аренде государственного и коммунального имущества.