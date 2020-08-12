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Кабмин утвердил порядок использования средств для закупки автомобилей экстренной медпомощи

Кабмин утвердил порядок использования средств для закупки автомобилей экстренной медпомощи

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабмин утвердил порядок использования средств из госбюджета для развития экстренной медпомощи, в частности, на закупку автомобилей. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Проектом акта предусматривается утверждение порядка использования средств, предусмотренных в госбюджете для развития экстренной медицинской помощи, а также перечня медицинских изделий и вспомогательных средств, систем медицинских наборов, процедурных наборов, которые закупаются за средства госбюджета для развития системы экстренной медицинской помощи", - сказал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, предполагается закупка специализированного транспорта медпомощи, вспомогательных средств для их оборудования.

"Общая потребность неотложная в автомобилях экстренной медицинской помощи на сегодня составляет более 1800 авто в целом по Украине", - добавил Степанов.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует повысить зарплаты работникам экстренной медпомощи, закупить около 1800 автомобилей скорой помощи в течение следующих нескольких лет и решить вопросы маршрутизации больных по нескольким направлениям.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Минздрав, автомобили, закупки
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