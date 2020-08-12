Кабмин утвердил порядок использования средств для закупки автомобилей экстренной медпомощи

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабмин утвердил порядок использования средств из госбюджета для развития экстренной медпомощи, в частности, на закупку автомобилей. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Проектом акта предусматривается утверждение порядка использования средств, предусмотренных в госбюджете для развития экстренной медицинской помощи, а также перечня медицинских изделий и вспомогательных средств, систем медицинских наборов, процедурных наборов, которые закупаются за средства госбюджета для развития системы экстренной медицинской помощи", - сказал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, предполагается закупка специализированного транспорта медпомощи, вспомогательных средств для их оборудования.

"Общая потребность неотложная в автомобилях экстренной медицинской помощи на сегодня составляет более 1800 авто в целом по Украине", - добавил Степанов.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует повысить зарплаты работникам экстренной медпомощи, закупить около 1800 автомобилей скорой помощи в течение следующих нескольких лет и решить вопросы маршрутизации больных по нескольким направлениям.