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Кабмин одобрил выход Украины из еще двух соглашений СНГ

Кабмин одобрил выход Украины из еще двух соглашений СНГ

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров Украины поддержал очередные решения по выходу Украины еще с двух структур Содружества независимых государств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В частности, правительство поддержало выход Украины из соглашения между правительствами СНГ о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств-участников СНГ. Также правительство одобрило проект указа Президента Украины о выходе Украины из Совета командующих Пограничными войсками", - говорится в сообщении.

Сообщается, что эти международные договоры заключили в Москве в 1995 и 1992 годах соответственно.

"Учитывая то, что Украина не присоединилась к ряду учредительных документов в сфере приграничного сотрудничества в СНГ, а Российская Федерация является стороной международного вооруженного конфликта, который начался с незаконной оккупации Крыма и продолжается на Донбассе, указанные договоренности не актуальны", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как указано, в них нет обязательств, возникших для Украины за время их действия. К тому же участие Украины в работе Совета командующих Пограничными войсками предусматривалась исключительно в качестве наблюдателя, а потому наша страна не имела отношения к вопросам разработки, принятия и реализации решений этого Совета.

Напомним, Кабинет министров согласовал проект указа Президента о выходе Украины из соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ и соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ.

Источник: УНН
Теги: СНГ, Кабмин
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