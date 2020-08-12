Кабмин одобрил выход Украины из еще двух соглашений СНГ

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров Украины поддержал очередные решения по выходу Украины еще с двух структур Содружества независимых государств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В частности, правительство поддержало выход Украины из соглашения между правительствами СНГ о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств-участников СНГ. Также правительство одобрило проект указа Президента Украины о выходе Украины из Совета командующих Пограничными войсками", - говорится в сообщении.

Сообщается, что эти международные договоры заключили в Москве в 1995 и 1992 годах соответственно.

"Учитывая то, что Украина не присоединилась к ряду учредительных документов в сфере приграничного сотрудничества в СНГ, а Российская Федерация является стороной международного вооруженного конфликта, который начался с незаконной оккупации Крыма и продолжается на Донбассе, указанные договоренности не актуальны", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как указано, в них нет обязательств, возникших для Украины за время их действия. К тому же участие Украины в работе Совета командующих Пограничными войсками предусматривалась исключительно в качестве наблюдателя, а потому наша страна не имела отношения к вопросам разработки, принятия и реализации решений этого Совета.

Напомним, Кабинет министров согласовал проект указа Президента о выходе Украины из соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ и соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ.



