КИЕВ. 12 августа. УНН. Правительство утвердило новые подходы к определению карантинных зон, отныне это будет происходить по трем показателям, один из которых - количество больных в административно-территориальных единицах. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы видим, что в последние две недели мы очень быстро перешли порог тысячи заболевших в сутки. И сегодня это количество увеличивается, уже более 1,5 тысячи за сутки мы фиксируем каждый день. Растет количество людей, которые госпитализируются", - сказал Степанов.

По его словам, нужно совершенствовать механизмы, которые введены в государстве касательно карантина. Сейчас карантин в Украине держит баланс между жизнью и борьбой с коронавирусом.

"Раньше мы уровень угрозы определяли по 4 показателям - количество коек, количество случаев, количество тестирований и динамика роста количества случаев. Математически эти показатели считались. Мы объединили два показателя и сейчас все будет определяться по трем показателям - заполненность кроватей как была так и остается, уровень тестирования - тоже важный показатель. Третий показатель, который мы ввели вместо двух - это количество заболеваний в административно-территориальных единицах, которые считаются на 100 тыс. населения", - добавил Степанов.

По его словам, среднее количество тестирований методом ПЦР и методом ИФА должно составлять не менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

"Показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения не должен превышать базовый уровень заболеваемости, что составляет 40 выявленных случаев за 14 дней на 100 тыс. населения", - сказал Степанов.

Также он добавил, что если уровень загруженности коек в медучреждениях по всему региону 5 дней подряд составляет 50% и более заполняемости, то на территории этого региона устанавливается оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Если более 75% - тогда красный уровень на территории всей области.

Напомним, в Украине на 8:50 12 августа зафиксировано уже более 84,5 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев возросло по сравнению с предыдущим днем.