Кравчук предлагает вместо "особого статуса" Донбасса ввести "особую систему управления"

КИЕВ. 12 августа. УНН. Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что вместо "особого статуса" Донбасса предлагается ввести "особый режим административного управления". Об этом рассказал Кравчук рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Мы предлагаем вместо общего понятия "особый статус" Донбасса внести другие понятия... и закон Украины, который готовится и почти готов по тем вопросам, которые касаются Донбасса и войны... Мы просим понять нас и учесть такую формулировку как "особый режим административного управления" и это соответствует тем реформам, которые проводятся в Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые приняты", - рассказал Кравчук.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что компромиссы, на которые может пойти Украина ради достижения мира на Донбассе, касающиеся особенностей местного самоуправления, также можно предложить для Донецкой и Луганской областей свободную экономическую зону.

Как сообщалось, Шмыгаль рассказал, как будут работать "свободные экономические зоны" на Донбассе.