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20220

Степанов объяснил пребывание Харькова в "зеленой" зоне

Степанов объяснил пребывание Харькова в "зеленой" зоне

Максим Степанов

КИЕВ. 12 августа. УНН. В городе Харькове много новых случаев коронавирусной болезни, завтра комиссия ТЭБ и ЧС будет рассматривать разделение территорий на разные уровни опасности и решит этот вопрос. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"То, что касается города Харькова: кроме роста количества людей, у нас есть много новых заболевших в городе Харьков, завтра будет проведена комиссия ТЭБ и ЧС и будут разделены те или иные территории на разные уровни опасности, в зависимости от утвержденных показателей", - сказал Степанов, отвечая на вопрос, почему Харьков остается в "зеленой" зоне несмотря на количество больных.

По его словам, то, что касается областных центров - там будут применены дополнительные коэффициенты, ведь там есть миграция людей из соседних городов.

Напомним, правительство утвердило новые подходы к определению карантинных зон, отныне это будет происходить по трем показателям, один из которых - количество больных в административно-территориальных единицах.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов, Харьков и Харьковская область
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