Правительство разрешило крымским абитуриентам въезд на материковую Украину без обсервации

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров Украины разрешил въезжать на материковую часть страны без прохождения обсервации абитуриентам из аннексированного Крыма, зачисленных на обучение в подконтрольные Украины вузы. Соответствующее решение единогласно поддержали на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Так, абитуриенты с оккупированных территорий, зачисленные в вузы подконтрольные Украине, а местом регистрации и жительства которых является оккупированный Крым, с целью вступления в заведения образования или продолжения обучения, имеют право на выезд из временно оккупированного Крыма и въезд в Украину без обязательной самоизоляции.

Также самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР.

Ранее УНН писал, что Кабмин обновил условия относительно пересечения КПВВ с оккупированным Крымом.