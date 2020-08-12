Эксперт: Притула станет мэром Киева, когда Вакарчук станет президентом Украины

КИЕВ. 12 августа. УНН. Решением баллотироваться в мэры Киева шоумен Сергей Притула рискует повторить политическую карьеру Святослава Вакарчука. Об этом в эфире NewsOne заявил телеведущий Дмитрий Спивак.

“Неужели эта партия Сорос имени Голоса или Голос имени Сороса ни-как не может успокоиться: берет артистов в политику, там им плохо, скучно, они возвращаются, а люди опять ни с чем. Сереж, зачем ты это сделал? Замечательный, талантливый, прекрасный человек. Какие трубы, какое ЖКХ, какой Киев? Для чего?”, — сказал Спивак.

По его мнению, Сергей Притула мог бы стать мэром столицы только при президенте Святославе Вакарчуке, чего в “обозримом будущем не будет точно”. И даже в этом случае его каденция обернулась бы для Киева потерянным временем, а для самого Притулы — испорченной репутацией. “Затащить фракцию „Голос“, очередных соросят теперь уже в Киевский совет... Только ради этого, Сергей, ты портишь пре-красную репутацию? Шоумен блистательный, талантливый, занимайся этим... Одумайся, не надо. Потеряешь больше, чем найдешь. И помни про Славу Вакарчука”, — заявил Спивак.

Он также негативно оценил перспективы выдвижения шоумена Олега Филимонова кандидатом в мэры Одессы от партии “Слуга народа”.

Напомним, 11 августа на съезде партии “Голос” Сергей Притула объявил о решении баллотироваться на пост городского головы Киева. “Когда я стану мэром, через год мне не надоест, и я не сложу ман-дат”, — заявил будущий кандидат. Несмотря на отсутствие политиче-ского опыта, Сергей Притула имеет близкие связи с политическим истеблишментом. Он зять влиятельного донецкого бизнесмена-застройщика Виктора Сопельника и свояк миллионера, экс-регионала и депутата Виталия Хомутынника.