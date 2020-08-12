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Правительство освободило поставщиков газа от создания страховых запасов на 2020 год - нардеп

Правительство освободило поставщиков газа от создания страховых запасов на 2020 год - нардеп

КИЕВ. 12 августа. УНН. Поставщиков природного газа освободили от создания страхового запаса газа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко по окончании заседания правительства, передает УНН.

"Кабмин принял постановление о том, что поставщики природного газа должны создать страховой запас газа в размере ноль процентов. По сути, полностью освободили поставщиков газа от создания страховых запасов", - написал Гончаренко.

Ранее УНН писал, что правительство сегодня планирует утвердить объем страхового запаса газа на 2020 год.

Источник: УНН
Теги: газ, Кабмин, Украина, правительство
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