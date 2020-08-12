В Укрзализныце заработала система скидок для путешествующих на Интерсити +

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Укрзализныце заработала программа лояльности для тех, кто покупает билеты на Интерсити + заранее. Так, получить скидку можно от 40 до 10% билета. Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"Еще в начале лета... Укрзализныця начала осуществлять продажу билетов за 90 дней до даты поездки. Теперь покупка проездных документов заранее еще и позволяет экономить средства пассажирам", - пишет он.

По его словам, Укрзализныця начала программу лояльности для путешествующих на Интерсити +.

"Если вы покупаете билет за 90-30 дней до даты отправления поезда, то можете сэкономить до 40% на его стоимости, если за 24-15 суток - 10% стоимости. Скидка распространяется только на вагоны 1 класса скоростных поездов Интерсити+", - добавил Криклий.

Напомним, ко Дню Независимости Украины из Киева в Харьков и обратно будет курсировать дополнительная пара скоростных поездов "Интерсити+".