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Кабмин планирует приватизировать заводы, входящие в концерн "Укрспирт"

Кабмин планирует приватизировать заводы, входящие в концерн "Укрспирт"

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров планирует приватизировать заводы, входящие в концерн "Укрспирт» в 2020-2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко по окончании заседания правительства, передает УНН.

Кроме этого правительство одобрило Программу реформирования и развития спиртовой отрасли на этот же период.

"Основными ее задачами являются совершенствование государственной политики по вопросу развития отрасли, борьба с теневым рынком спирта, доля которого сейчас составляет 50%, формирование условий для конкурентного рынка и т.д.", - написал нардеп.

Напомним, что в Украине отменили госмонополию на производство спирта.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, приватизация, Укрспирт
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