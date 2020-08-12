Имиджевый шаг: Немчинов объяснил, почему музей Королева сделают национальным

КИЕВ. 12 августа. УНН. Музею космонавтики имени Сергея Королева, что в Житомирской области, планируют предоставить статус национального. Этот имиджевый шаг позволит сделать город туристическим магнитом. Об этом заявил на брифинге после заседания правительства министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает корреспондент УНН.

"Я считаю, что это очень имиджевый шаг. Сергей Павлович Королев, как украинец, который запустил первого человека в космос, сейчас является своеобразным брендом для Житомирской области. Это человек, которым восхищаются такие люди, как Илон Маск и другие новейшие деятели, продвигающие космонавтику. И предоставление статуса национального единственному музею Королева, я думаю, очень хороший шаг для того, чтобы не только в Житомирской области мы создали туристический магнит, но и в мире узнали о происхожденцах Украины", - сказал Немчинов.

Добавим, что сегодня правительство поддержало обращение к Президенту с просьбой предоставить музею статус национального.

Как сообщал УНН ранее, рядовой комитет поддержал инициативу предоставить музею космонавтики имени Сергея Королева в Житомире статус национального.